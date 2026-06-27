تحرير 19 محضرًا متنوعًا لنباشين ومخازن فرز مخلفات بدون ترخيص بالإسماعيلية

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية جهودها الرقابية للحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة، ​تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، برفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المرور والمارة، والقضاء على الممارسات العشوائية التي تؤدي إلى انتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

و​في هذا الإطار، قامت وحدة تنظيم المخلفات وإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدات المحلية للأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وبمشاركة شرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة (صباحية ومسائية) خلال الأسبوعين الماضيين.

​استهدفت الحملات المرور على المحال التجارية العامة ومخازن تجميع وفرز القمامة بنطاق أحياء المدينة الثلاثة، وذلك بحضور مديرة إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات، والعقيد محمد حبيب، رئيس شرطة المسطحات والبيئة.

​وأوضحت مروة الخولي، مدير إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن جهود الحملة أسفرت عن تحرير ١٩ محضرًا متنوعًا، جاء بيانها كالتالي: ​محضرين لإدارة مخازن جمع وفرز مخلفات بدون ترخيص، ​محضرين لمزاولة نشاط بدون ترخيص وموافقة بيئية، ​٥ محاضر لنباشين القمامة، ​١٠ محاضر لعدم وجود سلة مهملات أمام المحال التجارية.

​وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ وقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية.

​تأتي هذه الحملات في إطار خطة المحافظة المتكاملة للقضاء على الممارسات السلبية، وإلزام الجميع بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدورية دون تهاون لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.