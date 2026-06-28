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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها؟

إجازة المولد النبوي الشريف
إجازة المولد النبوي الشريف
عبد العزيز جمال

يتزايد بحث المواطنين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص داخل مصر عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، التي تعد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي تمنحها الدولة سنويًا احتفاءً بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي عن موعد العطلة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وتحظى هذه المناسبة الدينية بمكانة خاصة في قلوب المصريين، حيث تشهد البلاد مظاهر احتفالية متنوعة، من إقامة الندوات الدينية والابتهالات النبوية، إلى شراء حلوى المولد التي تعد من أبرز التقاليد المصرية الأصيلة في هذا اليوم المبارك.

اجازة المولد النبوي 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 رسميًا

يوافق المولد النبوي الشريف 2026 يوم الأربعاء 26 أغسطس، وفقًا للأجندة الرسمية للدولة، ويعد من أبرز المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في مصر والعالم الإسلامي. 

ينتظر العاملون في مختلف القطاعات الإعلان الرسمي عن تفاصيل الإجازة، خاصة مع اقتراب النصف الثاني من العام والتزامن مع فترة الامتحانات لبعض الطلاب.

هل سيتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026؟

حتى الآن، لم يعلن مجلس الوزراء أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026 إلى نهاية الأسبوع، ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر والإعلان عن الموعد الرسمي للإجازة عبر بيان يصدر عن مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، وفقًا للآلية المتبعة في تنظيم الإجازات الرسمية. 

وفي حال صدور قرار بالترحيل، فإن العاملين الذين يحصلون على عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت سيتمكنون من الاستفادة من إجازة ممتدة لمدة ثلاثة أيام متصلة، تبدأ من الخميس وتنتهي السبت.

وتعتمد الحكومة خلال السنوات الأخيرة سياسة ترحيل عدد من الإجازات الرسمية التي تتوسط الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف منح المواطنين فرصة أطول للراحة، إلى جانب دعم حركة السياحة الداخلية وتنشيط الأسواق، ومع ذلك، يبقى القرار النهائي مرهونًا بما يعلنه مجلس الوزراء رسميًا قبل حلول المناسبة.

المولد النبوي الشريف

الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2026

يتضمن شهر يوليو 2026 عددًا من الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تأتي في مقدمتها إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي تم ترحيلها لتوافق يوم الخميس 2 يوليو.

كما يشمل الشهر إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، التي توافق يوم الخميس 23 يوليو 2026، إلى جانب العطلات الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت، مما يوفر عدة فترات راحة متتالية للعاملين على مدار الشهر.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

وبعد انتهاء عدد من المناسبات الرسمية خلال النصف الأول من العام، يتبقى للمواطنين والعاملين في مختلف القطاعات أربع إجازات رسمية حتى نهاية 2026، وذلك وفقًا للأجندة الرسمية للإجازات، وجاءت مواعيدها على النحو التالي:

الخميس 2 يوليو 2026: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو (بعد ترحيلها بقرار من مجلس الوزراء).

الخميس 23 يوليو 2026: إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر 1973 (عيد القوات المسلحة).

أهمية المولد النبوي في الوجدان المصري

تمثل ذكرى المولد النبوي الشريف واحدة من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية التي يحتفي بها المصريون كل عام. 

الخارجية تهنىء الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

وتتنوع مظاهر الاحتفال بين الجوانب الدينية والاجتماعية، حيث يحرص كثير من المواطنين على حضور الندوات الدينية والاستماع إلى السيرة النبوية الشريفة والدروس التي تسلط الضوء على أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما ترتبط المناسبة بعادات مصرية متوارثة، أبرزها شراء حلوى المولد الشهيرة التي تُعرض في المحال والأسواق قبل المناسبة بأسابيع.


 

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