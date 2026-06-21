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موعد إجازة المولد النبوي 2026 رسمياً

موعد إجازة المولد النبوي2026
موعد إجازة المولد النبوي2026
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن موعد إجازة المولد النبوي2026، حيث يتابع المصريون باهتمام الإجازات الرسمية2026 ومواعيدها وفقاً لأجندة الدولة الرسمية، خاصة في ظل سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس كي يتمكن الموظفون والطلاب من الحصول على يومان أو ثلاثة متتاليين إجازة حسب مكان العمل.

موعد إجازة المولد النبوي

ومن المتوقع أن يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريًا، وهو التاريخ الذي تحتفل فيه الأمة الإسلامية بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال مظاهر احتفالية متنوعة تتضمن الفعاليات الدينية والثقافية.

موعد المولد النبوي الشريف 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريا ستوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ

تطبق إجازة المولد النبوي الشريف على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بالقطاعين العام والخاص، وفقا للضوابط والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة.

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هل سيتم ترحيل إجازة المولد النبوي؟


حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026، ومن المنتظر أن يعلن مجلس الوزراء المصري الموعد النهائي للإجازة قبل حلول المناسبة، وفقًا للسياسة المتبعة في تنظيم الإجازات الرسمية.

وفي حال تطبيق سياسة الترحيل، فمن المعتاد أن يتم نقل الإجازة إلى يوم الخميس، بهدف ربطها بعطلة نهاية الأسبوع، ما يمنح العاملين عطلة أطول، إلا أن هذا الأمر لم يتم حسمه بعد بشكل رسمي.


 

كم عدد الإجازات الرسمية2026؟

بحسب أجندة الإجازات الرسمية، يبلغ عدد العطلات في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، تشمل المناسبات الدينية والوطنية المختلفة، وتُمنح للعاملين في الدولة والقطاع الخاص باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، إلى جانب الإجازات الأسبوعية المعتادة.

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الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري:

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30 يونيو 2026.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 23 يوليو 2026.

إجازة المولد النبوي الشريف

الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي

وكانت دار الإفتاء قد نصحت متاعبيها بالقيام بعدد من الأعمال التي يستحب فعلها لكل مسلم في ذكرى المولد النبوي وذلك في إطار الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهم عبادات المولد النبوي :

  1. تلاوة القرآن الكريم.
  2.  الإكثار من ذكر الله.
  3.  الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
  4.  إطعام الطعام.
  5.  التصدق.
  6.  التهادي.
  7.  صلة الأرحام.
  8.  مدارسة السيرة النبوية.
  9.  التوسعة على الأهل والأقارب.
  10.  قراءة السيرة للأطفال.
  11.  تذكّر هديه مع أهل بيته.
  12.  الاجتماع على الذكر في المساجد.

حكم صيام يوم المولد النبوي

وبنيّت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام يوم المولد النبوي، حيث أكدت أنه يجوز شرعا صوم يوم المولد النبوي الشريف شكرا لله- تعالى- على هذه النعمة الكبرى؛ وهذا النوع من الصيام فعله النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-؛ فقد مر بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا من الصوم؟» قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام موسى عليه السلام شكرا لله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا أحق بموسى، وأحق بصوم هذا اليوم»، فأمر أصحابه بالصوم. أخرجه أحمد.

وأوضحت دار الإفتاء إن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيما إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتعمر بها الأرض، إذا ما ترجمناها إلى واقع عملي في حياتنا؛ فهو صلى الله عليه وآله وسلم القدوة المطلقة؛ قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21].

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