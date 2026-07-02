«beIN SPORTS» تعلن رقمًا قياسيًا للمشاهدات في مباراة مصر وإيران

أعلن شبكة قنوات beIN SPORTS عن رقم قياسي خاص للغاية لمباراة منتخب مصر ضد إيران في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وفي بيان رسمي أكدت الشبكة الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم بشكل حصري في مصر والشرق الأوسط أن اللقاء حصل على أعلى مشاهدات في البطولة.

وحققت مواجهة مصر وإيران أكثر من 107.4 مليون مشاهد عبر beIN SPORTS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسجلةً الرقم القياسي الأعلى للبطولة حتى الآن على مستوى المنطقة.

نتيجة مباراة مصر وإيران

تعادل منتخب مصر أمام نظيره الإيراني (1 – 1) في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية في الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة في النسخة رقم 23 لكأس العالم التي تقام في ضيافة المكسيك وكندا والولايات المتحدة حتى التاسع عشر من يوليو القادم.

تأهل منتخب مصر للدور الثاني لأول مرة في تاريخه في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا الذي تفوق على نظيره النيوزيلندي (4 – 1) في المواجهة التي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ’ بينما تراجع المنتخب الإيراني للمركز الثالث وخرج من المنافسات مبكرا.