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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مش هتروح الشركة.. طريقة شحن كارت الكهرباء من التليفون

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
قسم الخدمات

​لم تعد بحاجة بعد اليوم للانتظار في طوابير طويلة، أو البحث عن منافذ بيع فورية في أوقات متأخرة من الليل عندما ينفد رصيد عداد الكهرباء الذكي الخاص بك. 

فمع التطور التكنولوجي الهائل، أصبح بإمكانك شحن كارت الكهرباء وأنت في مكانك وبضغطة زر واحدة عبر هاتفك المحمول، فإن هذه الطريقة الذكية تضمن لك استمرار الخدمة دون انقطاع مفاجئ.

رفع عداد الكهرباء

​خاصية الـ NFC هي السر

و​تعتمد الفكرة الأساسية لشحن كارت الكهرباء عبر الهاتف على تقنية NFC (الاتصال قريب المدى) المتوفرة في معظم الهواتف الذكية الحديثة. 

وتتيح هذه التقنية تبادل البيانات بين الهاتف وكارت الشحن الذكي بمجرد تلامسهما.

​خطوات بسيطة للشحن الذكي:

و​إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه الميزة وتجنب نفاد الرصيد المفاجئ، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

تفعيل الخاصية: تأكد من تفعيل ميزة الـ NFC من إعدادات هاتفك المحمول.

تحميل التطبيق المناسب: قم بتحميل أحد التطبيقات المعتمدة لشحن الكروت (مثل تطبيق "سهل" Sahl، أو "ماي فوري" MyFawry، أو التطبيقات الرسمية لشركات توزيع الكهرباء).

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قراءة الكارت: افتح التطبيق واختر خدمات الكهرباء، ثم قم بوضع كارت عداد الكهرباء على ظهر الهاتف ليقوم التطبيق بقراءة بياناته عبر لقطة مسح ذكية (Scanning).

الدفع والشحن: اختر القيمة المراد شحنها، وقم بالدفع بأمان باستخدام بطاقتك البنكية أو محفظتك الإلكترونية، ثم أعد وضع الكارت على ظهر الهاتف لنقل الرصيد إليه بنجاح.

​نصيحة لمراجعة الاستهلاك 

و"لا تنتظر نفاد الرصيد.." احرص دائماً على مراجعة استهلاكك بشكل دوري عبر التطبيق، وقم بشحن الكارت بمبالغ صغيرة تضمن لك الأمان وتجنبك الدخول في غرامات أو انقطاع التيار في أوقات حرجة.

ف​تحول الهواتف الذكية إلى أدوات لإدارة الخدمات الحكومية واليومية لم يعد رفاهية، بل خطوة أساسية نحو التحول الرقمي الكامل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

عداد الكهرباء الكودي

حل مشكلة 1,250,000 مليون عداد كودي

وكان ‏توقع النائب مصطفى بكري خلال 48 ساعة، أن تحل مشكلة 1,250,000 مليون عداد كودي هم من قدموا إجراءات تصالح بنماذج 9،8،7 فورا، وهناك نية لتحويل 1،4 مليون عداد كودي آخر قدموا أيضًا طلبات تصالح علي أن يستكملوا إجراءاتهم بعد ذلك، هذه خطوه مهمة أتوقع تطبيقها، وبذلك تكون العجله قد بدأت في الدوران لإنهاء المشكله نهائيًا.

و​يرى مراقبون ومتخصصون في قطاع الطاقة أن هذا القرار – حال تطبيقه رسميًا خلال اليومين القادمين – يمثل ضربة معلم لعدة أسباب:

للمواطن: يضمن استقرار التغذية الكهربائية للوحدات السكنية والمحاسبة بالاستهلاك الفعلي العادل بدلاً من غرامات الممارسات الجزافية.

للدولة: يساهم بشكل مباشر في تقليل نسبة الفقد الفني والتجاري في شبكة الكهرباء، ويدخل مليارات الجنيهات المهدرة إلى خزينة الدولة الرسمية.

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​وتترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية البيان الرسمي لوزارة الكهرباء لإعلان بدء التفعيل الفعلي على الأرض، وهو ما يعني عملياً إسدال الستار على هذه المشكلة بشكل نهائي.

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