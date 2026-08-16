محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء الجدد بالتواجد الميدانى الدائم

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة رؤساء أحياء المطرية، وعين شمس، وغرب مدينة نصر، والمقطم الجدد.

وشدد محافظ القاهرة خلال اللقاء على ضرورة التواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى طلباتهم، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون ، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين هى هدف ومهمة العمل داخل المحافظة.

محافظ القاهرة

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء الجدد ببذل أقصى الجهد ، مؤكدًا ضرورة أن تظهر بصمة رئيس الحي بالشارع ويشعر بها المواطن .

وأكد محافظ القاهرة على أهمية التعاون مع المجتمع المدنى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ خطط الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء الجدد بسرعة إنجاز مصالح المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والاخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم ، مع الاسراع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية ورفع معدلات الأداء بها.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر قرارًا بتكليف محمد عبد النعيم عبد الرحمن رئيسًا لحى المطرية نقلًا من حى روض الفرج، وعمرو سعد مصطفى عيسوى رئيسًا لحى المقطم نقلًا من حى المطرية، وجيهان جادو حسنين رئيسًا لحى عين شمس نقلًا من حى غرب مدينة نصر، ورشا هشام ابراهيم عبدالمعطي رئيسًا لحى غرب مدينة نصر نقلًا من سكرتير حى المعادى، وناصر طلعت محمد حسين رئيسًا لحي روض الفرج نقلا من سكرتير حي شبرا ، وعودة هشام حسين مصطفى ابو حسين لعمله سكرتيرًا لحي المقطم.