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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

على السكين يا بطيخ| أسعار أشهر فواكه الصيف في الأسواق.. وحقيقة شائعة التسمم

البطيخ
البطيخ
قسم الخدمات

مع الارتفاع الملحوظ في درجات حرارة الصيف، يتربع "البطيخ" على عرش الفاكهة الأكثر طلباً وإقبالاً من قِبل المواطنين لترطيب الأجواء. وتشهد الأسواق حالياً وفرة كبيرة في المعروض، مما أدى إلى استقرار الأسعار وتقديم التجار لعروض تنافسية تناسب كافة الشرائح.

إلا أنه بالتزامن مع هذا الرواج، تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي شائعات ومخاوف تزعم وجود "بطيخ مسمم أو مهرمن" بالأسواق يتسبب في نزلات معوية، وهو ما أثار قلقاً بين المستهلكين ودفع الجهات الرسمية وشعبة الخضروات والفاكهة للتدخل السريع لحسم الجدل.

من

أسعار البطيخ اليوم في الأسواق ومنافذ التجزئة

وشهدت الأسواق، تبايناً طبيعياً في الأسعار بحسب حجم الثمرة ونوعها (بطيخ الجيزة، وبطيخ أسوان)، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • البطيخ الصغير (وزن 4 إلى 6 كيلو): يتراوح سعر الواحدة بين 30 إلى 50 جنيهاً.
  • البطيخ المتوسط (وزن 6 إلى 8 كيلو): يتراوح سعر الواحدة بين 60 إلى 80 جنيهاً.
  • البطيخ الكبير والجامبو (وزن يتخطى 10 كيلو): يبدأ من 100 جنيه ويصل إلى 150 جنيهاً للثمار الفاخرة.

رد شعبة الخضروات ووزارة الزراعة على شائعات التسمم

ونفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة الشائعات المتداولة حول رش البطيخ بمواد كيميائية ضارة أو وجود بطيخ مسرطن بالأسواق، مؤكدة على النقاط التالية:

فوائد خارقة عند تناول البطيخ
  1. رقابة صارمة: جميع المحاصيل المطروحة بالأسواق تخضع لرقابة دورية مشددة من الحجر الزراعي والجهات الرقابية لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
  2. سوء التخزين هو السبب: أوضح خبراء التغذية والزراعة أن حالات النزلات المعوية التي يربطها البعض بالبطيخ لا تعود إلى وجود "سموم" في الفاكهة، بل تنتج عن سوء التخزين؛ حيث يقوم بعض الباعة بترك البطيخ لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، أو قيام المستهلك بترك البطيخة "مفتوحة" خارج الثلاجة مما يربى عليها البكتيريا.
  3. الإفراط في التناول: البطيخ يحتوي على كميات كبيرة من الألياف والمياه، والإفراط في تناوله وهو بارد جداً في الطقس الحار قد يسبب اضطرابات مؤقتة في الجهاز الهضمي للمعدة الحساسة، وليس تسمماً.
فوائد تناول البطيخ

نصائح للمستهلكين عند شراء وتناول البطيخ

ولضمان شراء بطيخة سليمة وصحية، حدد الخبراء عدة علامات إرشادية للمواطنين:

  • البقعة الصفراء: ابحث عن "بقعة الحقل" (المنطقة التي كانت تلامس الأرض)، كلما كان لونها مائلاً للأصفر الداكن أو البرتقالي، دل ذلك على نضج البطيخة وحلاوة مذاقها.
  • الصوت المكتوم: عند النقر على البطيخة، يجب أن تصدر صوتاً عميقاً ومكتوماً وليس رناناً فارغاً.
  • الوزن الثقيل: اختر البطيخة التي تبدو ثقيلة الوزن مقارنة بحجمها، فهذا يعني أنها مليئة بالماء والعصارة.
البطيخ الأحمر
  • شروط الحفظ: يجب غسل البطيخة جيداً من الخارج قبل تقطيعها، وفور التقطيع تُحفظ الأجزاء المتبقية مغطاة داخل الثلاجة ولا تُترك في الهواء الطلق منعا لنمو البكتيريا.
البطيخ أسعار البطيخ فاكهة الصيف تسمم البطيخ الزراعة

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