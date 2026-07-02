لست بابا نويل الزمالك.. ممدوح عباس ينشر رسالة من لاعب طلب دعماً مالياً بسبب عدم حصوله على مستحقاته

شارك ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، رسالة للاعب طالبه بدعم مادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته من القلعة البيضاء.

وجاء فيها: “يا ريس عامل اي طمني عليك وعلي صحتك اخبارك اي كنت عايز اتواصل مع حضرتك بس عشان الوقت متأخر ف مردتش اتصل انا محتاج فلوس عشان مش معايا واول لما هنزل هنجوز وحجزت القاعة وكدا وناقص فلوس للعفش للقاعة والنادي مش بيديني حاجة ولا عايز يطلع فلوس انا اسف لو بزعج حضرتك".

ورد ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على إكس: “هذه الرسالة نموذج من رسائل أتلقاها يوميا ومن أشخاص لا أعرفهم فهل هذا معقول؟!! أعتقد أن وجهته هي خزينة نادي الزمالك فأنا لست بابا نويل نادي الزمالك”.

وكان قد أعلن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ابتعاده مؤقتًا عن المشهد، من خلال منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، وذلك عقب الإعلان عن تخصيص أرض جديدة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي من المقرر أن يُقام عليها الفرع الجديد.

وكتب عباس في منشوره: “استأذنكم في استراحة محارب لأسباب خاصة حتى ألملم أوراقي وأستعيد عافيتي، وأعتقد أن الزمالك في أيدٍ أمينة.”