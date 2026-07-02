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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيان رايت: منتخب واحد فقط قادر على إيقاف فرنسا في كأس العالم 2026

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
إسلام مقلد

يرى أسطورة الكرة الإنجليزية ونادي آرسنال، إيان رايت، أن منتخب فرنسا يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هناك منتخبًا واحدًا فقط يمتلك المقومات اللازمة لإيقاف "الديوك" في مشوارهم نحو التتويج.

ويواصل المنتخب الفرنسي تقديم عروض قوية منذ انطلاق البطولة، مستفيدًا من القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها بقيادة الرباعي كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، وبرادلي باركولا، وهو ما جعله أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب.

فرنسا تفرض نفسها بقوة

حقق المنتخب الفرنسي العلامة الكاملة في دور المجموعات بعدما جمع 9 نقاط، إثر فوزه على السنغال بنتيجة 3-1، ثم العراق بثلاثية نظيفة، قبل أن يتغلب على النرويج بنتيجة 4-1.

وواصل "الديوك" عروضهم المميزة في الأدوار الإقصائية، بعدما تفوقوا على منتخب السويد بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ليحجزوا بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب فرنسا مع باراجواي فجر الأحد المقبل في ثمن النهائي، بعدما نجح المنتخب اللاتيني في إقصاء ألمانيا بركلات الترجيح.

رايت: الأرجنتين فقط تستطيع إيقاف فرنسا

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، أكد إيان رايت أن منتخب الأرجنتين هو المنافس الوحيد القادر على إيقاف المنتخب الفرنسي.

وقال: "سيتطلب الأمر فريقًا مثل الأرجنتين للفوز على فرنسا، نظرًا لطبيعتهم القتالية وروحهم المحاربة".

وتأتي تصريحات رايت في ظل الذكريات التي تجمع المنتخبين، بعدما تواجهت فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 بقطر، والذي انتهى بتتويج المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح، بعد واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة.

إشادة بانسجام نجوم فرنسا

وأشاد نجم آرسنال السابق بالحالة التي يعيشها المنتخب الفرنسي، مؤكدًا أن ما يميز الفريق ليس فقط جودة لاعبيه، بل أيضًا الانسجام الكبير بينهم داخل الملعب.

وقال: "لا أرى أي دليل على أن الأنانية قد تعرقل مشوار فرنسا، بل أرى تماسكًا وترابطًا كبيرًا بين اللاعبين".

وأضاف: "يمكنك أن ترى أنه إذا حدث أي انهيار داخلي، فقد يتوقع البعض أن يكون مبابي أو ديمبيلي سببًا فيه، لكنهما يبدوان متفاهمين ومتعاونين للغاية".

كما أثنى رايت على المستوى الذي يقدمه مايكل أوليسي، قائلًا: "أوليسي يبدو وكأن المدرب قال للاعبين بوضوح: عندما يطلب الكرة، مرروها إليه".

واختتم تصريحاته بالإشادة بالأجواء داخل معسكر المنتخب الفرنسي، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم دافع إضافي لتحقيق اللقب من أجل المدير الفني ديدييه ديشامب، الذي يخوض البطولة الأخيرة له مع المنتخب.

وقال: "سمعت تصريحات اللاعبين، وأعتقد أن أوريلين تشواميني تحدث عن المدرب وما مر به، وأن الجميع يعلم أنها بطولته الأخيرة، ولذلك يريدون بذل كل ما لديهم من أجل إنهاء مشواره بأفضل طريقة ممكنة".

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