ديشان يعود إلى معسكر منتخب فرنسا

عاد مدرب فرنسا ديدييه ديشان إلى معسكر منتخب بلاده خلال كأس العالم FIFA 2026™ لكرة القدم في بوسطن يوم السبت، وذلك بعد مغادرته بسبب وفاة والدته، على ما أفاد الجهاز الفني لبطل العالم مرتين

وكان المدرب قد غادر المعسكر يوم الثلاثاء متوجهاً إلى فرنسا لحضور جنازة والدته الجمعة.

ومن المقرر أن يقود ديشان الحصة التدريبية يوم السبت على ملاعب حرم جامعة بنتلي في والثام (ماساتشوستس)، وذلك غداة الفوز العريض للفرنسيين على النروج (4-1)، وهو ما ضمن لهم صدارة المجموعة التاسعة.

ويلتقي وصيف النسخة الماضية في دور الـ32 مع السويد يوم الثلاثاء في ملعب نيويورك نيوجيرسي.

وخلال غياب ديشان، تولى مساعده غي ستيفان قيادة المنتخب الفرنسي أمام النروج.

وقال بعد المباراة "أفكر كثيرا في ديدييه. ونحن سعداء جدا بعودته السريعة. قام اللاعبون بما كان يجب عليهم فعله، وكانوا متأثرين جدا. لقد سمعوا ديدييه يتحدث إليهم ويخبرهم بأنه في حالة حداد ومضطر للمغادرة. وبالطبع، نظرا للعلاقة الوثيقة التي تربطهم به، أرادوا تقديم أداء جيد من أجله".