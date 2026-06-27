عودة ديشامب إلى معسكر منتخب فرنسا بعد وفاة والدته

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم السبت، انضمام مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، إلى صفوف المنتخب في كأس العالم، بعد عودته لفترة وجيزة إلى بلاده عقب وفاة والدته.

وقال الاتحاد في بيانٍ لوسائل الإعلام: "ديدييه معنا".

غاب ديشامب، الذي قاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018 وبلوغ النهائي عام 2022، عن الفوز الساحق 4-1 على النرويج يوم الجمعة، والذي حسم صدارة المجموعة الأولى لصالح المنتخب الفرنسي، مما خفف من إرهاق جدول مبارياتهم المقبلة.

عودة ديشامب

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الفرنسي، المقيم في بوسطن، مع السويد في دور الـ 32 في نيوجيرسي يوم الثلاثاء.