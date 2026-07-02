ضمن ملف التسويات.. فيفا يرفع قضية جديدة عن الزمالك

يواصل نادي الزمالك جهوده لإنهاء الملفات العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في إطار خطة الإدارة لرفع عقوبة إيقاف القيد وإغلاق القضايا المتعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين وأندية.

وشهدت الساعات الماضية تطورًا جديدًا، بعدما رفع "فيفا" قضية البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، من قائمة القضايا المنظورة، عقب توصل الزمالك إلى تسوية مع المدرب، وتقديم المستندات اللازمة التي تثبت إنهاء الأزمة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذها النادي خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد من الملفات الدولية، حيث أعلن الزمالك إنهاء قضايا أفراد الجهاز المعاون لجوميز، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، بعد سداد مستحقاتهم.

كما نجح النادي في إنهاء أزمة مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق، إلى جانب تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة انتقال الفلسطيني عدي الدباغ.

وامتدت جهود الزمالك أيضًا إلى إنهاء أزمة مستحقات الفلسطيني عمر فرج، لاعب الفريق السابق، بالإضافة إلى التونسي أحمد الجفالي، لاعب الفريق الحالي، في إطار سعي الإدارة لإغلاق جميع الملفات المالية المعلقة لدى "فيفا".

ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء ما تبقى من قضايا خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لرفع عقوبة إيقاف القيد، بما يسمح للنادي بإبرام صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.