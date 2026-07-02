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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل اللقاء المرتقب.. إشادة أسترالية واسعة بمحمد صلاح ورسالة تحذير لمنتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

سلطت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية الضوء على قائد منتخب مصر محمد صلاح قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 مؤكدة أن نجم الفراعنة يمثل أكثر من مجرد لاعب كرة قدم بل يعد رمزا وطنيا وشخصية عالمية يتجاوز تأثيرها حدود المستطيل الأخضر.

لا يعوض.. إشادة كبيرة بصلاح

واختارت الصحيفة عنوانا لافتا لتقريرها جاء فيه: «لا يعوض.. لماذا يعد محمد صلاح أكثر بكثير من مجرد لاعب نجم؟ في إشارة إلى المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها قائد المنتخب المصري داخل بلاده وعلى الساحة العالمية.

وأكد التقرير أن صلاح رغم رحيله عن ليفربول لا يزال يحظى بشعبية جارفة بين الجماهير المصرية واصفا إياه بـ"ملك مصر" مشيرا إلى أن الاستقبال الجماهيري الذي حظي به في مدينة دالاس الأمريكية جعله يبدو وكأنه "ملك تكساس" أيضا.

استقبال جماهيري استثنائي

وأوضح التقرير أن وصول بعثة منتخب مصر إلى مقر إقامتها في دالاس شهد حضوريا جماهيريا كثيفا دفع السلطات الأمريكية إلى فرض إجراءات أمنية وتنظيم حركة الجماهير خارج الفندق، بعدما احتشد المئات على أمل مشاهدة محمد صلاح ولو للحظات.

ترقب لموقفه من المشاركة

وأشار التقرير إلى أن الجماهير الأسترالية تترقب موقف صلاح من المشاركة في المباراة في ظل الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا لافتا إلى أن كثيرين يفضلون غيابه لتقليل خطورته، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أنهم قد يحرمون أنفسهم من مشاهدة أحد أبرز لاعبي جيله.

أرقام تؤكد قيمته مع منتخب مصر

وسلطت الصحيفة الضوء على الدور الكبير الذي لعبه صلاح في قيادة منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم، بعدما سجل تسعة أهداف في التصفيات قبل أن يضيف هدفا في دور المجموعات أمام نيوزيلندا ليساهم في فوز الفراعنة بنتيجة 3-1.

كما أشارت إلى أن قائد المنتخب يقف على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي لهداف منتخب مصر التاريخي حسام حسن الذي يملك 69 هدفا دوليا.

تاريخ استثنائي مع ليفربول

واستعرض التقرير مسيرة محمد صلاح مع ليفربول، مؤكدًا أنه قدم واحدة من أنجح التجارب في تاريخ النادي، بعدما سجل 255 هدفا وصنع 122 آخر خلال 435 مباراة وأسهم في التتويج بثمانية ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وأضافت الصحيفة أن صلاح أصبح أحد أساطير ليفربول إلى جانب أسماء خالدة، معتبرة أن إرثه مع النادي سيبقى حاضرا لسنوات طويلة، وأن ما قدمه يستحق التكريم.

إشادة من يورجن كلوب

وتوقف التقرير عند كلمات المدرب الألماني يورجن كلوب الذي أكد أن محمد صلاح لاعب لا يمكن تعويضه، مشيرًا إلى أن أرقامه وتأثيره الهجومي يجعلان العثور على بديل له أمرًا بالغ الصعوبة.

تأثير يتجاوز كرة القدم

وأكدت الصحيفة أن قيمة محمد صلاح لا تقتصر على إنجازاته داخل الملعب بل تمتد إلى تأثيره الإنساني والمجتمعي إذ أصبح شخصية عالمية تحظى باهتمام واسع.

واستشهد التقرير بدراسة صادرة عن جامعة ستانفورد أشارت إلى أن وجود صلاح في مدينة ليفربول أسهم في انخفاض جرائم الكراهية بنحو 20% كما تراجعت المنشورات المعادية للمسلمين بين جماهير النادي بنسبة 53% خلال سنواته الأولى، في دليل على تأثيره الذي تجاوز حدود كرة القدم.

مصدر إلهام للفراعنة

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن محمد صلاح سيظل العنصر الأبرز في صفوف منتخب مصر وأن وجوده يمنح زملاءه الثقة ويثير القلق لدى المنافسين معتبرة أن مواجهة أستراليا قد تشهد فصلا جديدا في مسيرة لاعب وصفته بأنه لا يعوض.

محمد صلاح منتخب مصر منتخب استراليا كأس العالم كأس العالم 2026

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