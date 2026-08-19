مفيدة شيحة تكشف تجربتها مع الرجيم: أخدت حقنة وخسيت 15 كيلو

افتتحت الإعلامية مفيدة شيحة حلقة اليوم من برنامج «الستات»، المذاع عبر قناة النهار، بالحديث عن إنقاص الوزن والطرق المختلفة التي يلجأ إليها البعض للتخلص من الوزن الزائد، ومن بينها الحقن المخصصة للتخسيس.

وخلال تناولها للموضوع، كشفت مفيدة شيحة جانبًا من تجربتها الشخصية مع محاولات إنقاص الوزن، موضحة أنها خاضت تجربة استخدام إحدى حقن التخسيس، ونجحت في فقدان 15 كيلو جرامًا من وزنها.

وقالت مفيدة شيحة خلال الحلقة: «أخدت حقنة وخسيت 15 كيلو»، مشيرة إلى أن تجربتها مع إنقاص الوزن جاءت في إطار حديثها عن الوسائل التي أصبحت تلجأ إليها بعض السيدات والرجال للتخلص من الوزن الزائد.

وتطرقت الإعلامية إلى الجدل المثار حول حقن التخسيس، خاصة مع انتشار استخدامها خلال الفترة الأخيرة، وما يرتبط بها من تساؤلات حول فعاليتها ومدى ملاءمتها لكل شخص.

وأكدت من خلال حديثها أن تجربة إنقاص الوزن تختلف من شخص إلى آخر، وأن التعامل مع أدوية أو حقن التخسيس لا ينبغي أن يكون بصورة عشوائية، وإنما وفقًا لتقييم المختصين والحالة الصحية لكل شخص.

وتأتي تصريحات مفيدة شيحة في وقت تحظى فيه طرق إنقاص الوزن باهتمام واسع، مع تزايد الحديث عن الحميات الغذائية وحقن التخسيس باعتبارها إحدى الوسائل التي يستخدمها البعض ضمن رحلة التخلص من الوزن الزائد.