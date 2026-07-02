رسالة تحذير من شوبير لثنائي منتخب مصر وحراس المرمى

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق رساله تحذير لثنائي منتخب مصر مروان عطية وياسر إبراهيم قبل مباراة المنتخب امام أستراليا غدا الجمعة في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم: “عايز أنبه على مروان عطية وياسر إبراهيم بعدم تغطية الفم باليد أثناء الحديث، عشان ما يتعرضوش للطرد”

وتابع: “برضه عايز أنبه الحارس اللي هيلعب، سواء كان شوبير أو الشناوي، ياخد باله من قانون الـ5 ثوانٍ، لأنها ممكن تتحول إلى ضربة ركنية، وأستراليا مميزة جدًا في استغلال الركنيات”

وشدد: “بنبه على لاعيبة منتخبنا.. الله يخليكوا، بلاش تعملوا فاولات على حدود منطقة الجزاء، لأنها هتسبب لنا مشاكل كتير جدًا بسبب أطوال لاعبي منتخب أستراليا”.