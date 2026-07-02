قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عماد النحاس: انتقال رباعي الأهلي للمصري في صفقة دغموم ومحمد مخلوف
القارة العجوز تنزف.. 7 منتخبات أوروبية تغادر مونديال 2026
إعلامي: محمد صلاح يرحب بالانتقال للدوري السعودي
جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق ومعدات عسكرية لحزب الله جنوب لبنان
محمد إمام يخوض أولى تجاربه المسرحية بعرض "برنس العالم" بموسم الرياض
تفاصيل الساعات الحاسمة.. ماذا تبقى للزمالك من أجل دوري أبطال أفريقيا؟
التنسيقية تشكر الرئيس السيسي على صدور قانون العلاوات
مدرس لصدى البلد: امتحان كيمياء الثانوية العامة"طويل وأفكاره تقيلة على المدرسين نفسهم"
محلتش في الكيمياء.. مصرع طالبة ألقت نفسها من الطابق السادس بأسيوط
17 مواجهة مرتقبة.. خريطة المباريات المذاعة مجانا في كأس العالم
لحق بوالده.. وفاة شاب متأثرا بإصابته في خلاف على الميراث بملوي المنيا
ظهور تمساح في ترعة بشبرامنت بالجيزة والأجهزة التنفيذية تتحرك للتأكد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 قضايا متبقية للزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية | تفاصيل

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

نجح نادي الزمالك في سداد المستحقات الخاصة بعدد من القضايا المرفوعة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وينتظر تلقي الإخطارات الرسمية برفع هذه القضايا خلال خمسة أيام عمل.

وضمت قائمة القضايا التي أنهى مجلس إدارة الزمالك مستحقاتها كلاً من: البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق، والبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي بيير باهرلي، المدرب العام السابق، والبلجيكي يوجوسلاف لازيتش، مدرب حراس المرمى السابق، بالإضافة إلى مستحقات أحمد الجفالي، ومستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

وكان الزمالك قد نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق، بالإضافة إلى تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ.

5 قضايا على الرخصة الأفريقية

ويتبقى 5 قضايا على نادي الزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ويسعى نادي الزمالك في إنهاء القضايا خلال الفترة المقبلة لضمان التواجد في البطولة القارية وفي مقدمتهم قضية ابراهيما نداي بقيمة مليون و600 الف دولار 

كما ينتظر نادي أوليكساندريا الأوكراني الحصول على باقي قيمة أقساط صفقة خوان بيزيرا البالغة مليون و100 ألف دولار وتعتبر قضيتين

بجانب مستحقات فرجاني ساسي 505 ألف دولار وسانت أتيان الفرنسي في صفقة محمود بنتايك البالغة 500ألف دولار.

نادي الزمالك الزمالك فيفا فريق الزمالك أخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

ترشيحاتنا

المتهمين

حروق وكدمات.. القبض على زوجين تعديا على أبنائهما بالضرب بحلوان

حريق مايو

هرب الجميع من النيران.. حكاية بطل حلوان الذي أنقذ 3 أطفال بأعجوبة بعد تسلقه للدور الخامس

المتهمين

أسلحة نارية وبيضاء .. القبض على طرفي مشاجرة بحلوان

بالصور

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد