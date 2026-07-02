5 قضايا متبقية للزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية | تفاصيل

نجح نادي الزمالك في سداد المستحقات الخاصة بعدد من القضايا المرفوعة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وينتظر تلقي الإخطارات الرسمية برفع هذه القضايا خلال خمسة أيام عمل.

وضمت قائمة القضايا التي أنهى مجلس إدارة الزمالك مستحقاتها كلاً من: البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق، والبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي بيير باهرلي، المدرب العام السابق، والبلجيكي يوجوسلاف لازيتش، مدرب حراس المرمى السابق، بالإضافة إلى مستحقات أحمد الجفالي، ومستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

وكان الزمالك قد نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق، بالإضافة إلى تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ.

5 قضايا على الرخصة الأفريقية

ويتبقى 5 قضايا على نادي الزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ويسعى نادي الزمالك في إنهاء القضايا خلال الفترة المقبلة لضمان التواجد في البطولة القارية وفي مقدمتهم قضية ابراهيما نداي بقيمة مليون و600 الف دولار

كما ينتظر نادي أوليكساندريا الأوكراني الحصول على باقي قيمة أقساط صفقة خوان بيزيرا البالغة مليون و100 ألف دولار وتعتبر قضيتين

بجانب مستحقات فرجاني ساسي 505 ألف دولار وسانت أتيان الفرنسي في صفقة محمود بنتايك البالغة 500ألف دولار.