تفاصيل مفاوضات الزمالك مع بيدرو إيمانويل وألكسندر سانتوس لتدريب الفريق

دخل نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع البرتغالي بيدرو إيمانويل وألكسندر سانتوس المدير الفني للجيش الملكي المغربي إستعدادا للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة الحالية.

واستقر نادي الزمالك على تعيين مدير فني أجنبي بسبب بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يشارك فيها بعد غياب.

وعرض الزمالك على بيدرو إيمانويل راتب شهري يقدر بنحو 140 ألف دولار كما وصل عرض الأبيض لـ ألكسندر سانتوس لنحو 80 ألف دولار لكن لم يتم الاتفاق على بشكل رسمي مع كلا المدربين.

ويحاول نادي الزمالك خلال الفترة الحالية التعاقد مع مدير فني أجنبي لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد الذي سيشهد تحد صعب للغاية على المستوى المحلي والإفريقي وسط إيقاف قيد تأديبي.

ورغم المحادثات مع عدد من المدربين الأجانب لكن الزمالك لم يحسم الموقف بشكل نهائي مع معتمد جمال المدير الفني الحالي حيث لم يتم إعلان رحيله أو بقاءه.