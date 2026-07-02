مهيب عبد الهادي: تسليم أرض الزمالك في 6 أكتوبر في هذا الموعد

زف الإعلامي مهيب عبد الهادي بشري سارة لجماهير الزمالك بشأن أزمه أرض أكتوبر و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك : تم إصدار خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز اكتوبر. بتسليم ارض نادي الزمالك. رسميا يوم السبت القادم .

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، سداد المستحقات الخاصة بعدد من القضايا المرفوعة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وينتظر تلقي الإخطارات الرسمية برفع هذه القضايا خلال خمسة أيام عمل.

وضمّت قائمة القضايا التي أنهى مجلس إدارة الزمالك مستحقاتها كلاً من: البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق، والبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي بيير باهرلي، المدرب العام السابق، والبلجيكي يوجوسلاف لازيتش، مدرب حراس المرمى السابق، بالإضافة إلى مستحقات أحمد الجفالي، ومستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

وكان الزمالك قد نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق، بالإضافة إلى تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ.

ويواصل مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، جهوده للوصول إلى تسويات وإنهاء القضايا المتبقية في أقرب وقت ممكن.

ويؤكد نادي الزمالك أن الحكم الصادر اليوم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد، بشأن مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي الخاصة بالقسط الثالث من صفقة عبد الحميد معالي، يأتي رغم قيام النادي في وقت سابق بسداد القسطين الأول والثاني من مستحقات الصفقة للنادي المغربي، والحكم الصادر اليوم لا يؤثر على حق الزمالك في الحصول على رخصة المشاركة بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.