أمير هشام يكشف: خسائر بالجملة للزمالك في ملف سيف الجزيري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك قدم شكوى رسمية ضد النادي في ظل تأخر مستحقاته المالية، موضحا بأن النادي يستحق اللوم لأنه يتأخر في انهاء كافة الأزمات التي تخص الفريق.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: الجزيري له مستحقات تصل لـ6 أشهر، وتصل لحوالي 350 ألف دولار، واللاعب قدم شكوى رسمية ضد الزمالك.

وأضاف: الجزيري قدم الشكوى وفي حال عدم سداد النادي للمستحقات خلال 15 يوم، فأنه سيحق له فسخ العقد من طرف واحد، بالإضافة للحصول على باقي قيمة عقده.

وأكمل: في حالة عدم سداد الزمالك سيكون للجزيري مستحقات تصل لـ550 الف دولار عن الموسم المقبل، بالإضافة للمستحقات المتبقية 350 ألف دولار من الموسم الماضي، كما سيطلب اللاعب 25% من قيمة عقده تعويض من النادي.