قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة منتخب مصر واستراليا في كأس العالم والقنوات الناقلة
جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق
رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تريد دفع الجيش لمواجهة مع المقاومة.. وهذا لن يحدث
ارتفاع ضحايا فيروس «إيبولا» في الكونغو لـ 438 شخصًا
نتنياهو : اقتصادنا أصبح الآن قويًا .. وأريد وقف المساعدات الأمريكية
شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة
بـ 170 ألف جنيه ملابس الشاطئ .. نور الغندور تثير السوشيال ميديا باطلالاتها | شاهد
ريمونتادا مجنونة .. محمود شوقي يعلّق على تأهل بلجيكا الدرامي أمام السنغال
التعليم: جروبات الغش تستهدف الاحتيال والتربح غير المشروع من طلاب الثانوية العامة
جيش الاحتلال : العثور على جميع مواطنينا خارج منطقة قرية مخماس بالضفة الغربية
أجانب .. حبس أعضاء شبكة الحرام بعد سقوطهم في الحي الراقي
هل يجوز صلاة الضحى قضاء إذا فات وقتها؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: الزمالك يخطط لبيع حسام عبد المجيد إلى الإمارات لحل أزمة إيقاف القيد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
يمنى عبد الظاهر

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن توقعاته بشأن مستقبل حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب بات قريبًا من خوض تجربة احترافية في الدوري الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي، أن حسام عبد المجيد سيحترف في الإمارات، موضحًا أن إدارة الزمالك تنوي بيع اللاعب لأحد الأندية الإماراتية، بهدف توفير سيولة مالية تساعد النادي في حل جزء من أزماته، وعلى رأسها ملفات إيقاف القيد. ولم يصدر أي تعليق رسمي من نادي الزمالك بشأن ما ذكره فرج عامر حتى الآن


دخل المدافع الدولي حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، دائرة اهتمام عدد من أندية دوري أدنوك الإماراتي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الخليج الرياضي" الإماراتية أن أكثر من نادٍ أبدى اهتمامه بضم المدافع المصري، في ظل المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية مع الزمالك والمنتخب الوطني، مشيرة إلى أن أحد الأندية وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله.

وأضافت الصحيفة أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات حاسمة بشأن مستقبل حسام عبد المجيد، في ظل رغبة الأندية الإماراتية في حسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي اهتمام أندية دوري أدنوك بحسام عبدالمجيد بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع الزمالك، إلى جانب ظهوره المميز بقميص منتخب مصر، ليصبح أحد أبرز المدافعين في الكرة المصرية خلال المواسم الأخيرة.

وكان حسام عبد المجيد قد تعرض لإصابة في الوجه أسفل العين خلال مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعد دقائق من دخوله بديلًا أمام نيوزيلندا، وهي الإصابة التي حرمته من المشاركة في مواجهة إيران ضمن منافسات دور المجموعات.

مدافع الزمالك الدوري الإماراتي الزمالك إيقاف القيد حسام عبد المجيد منتخب مصر

بالصور

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

غير تقليدي.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد