فرج عامر: الزمالك يخطط لبيع حسام عبد المجيد إلى الإمارات لحل أزمة إيقاف القيد

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن توقعاته بشأن مستقبل حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب بات قريبًا من خوض تجربة احترافية في الدوري الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي، أن حسام عبد المجيد سيحترف في الإمارات، موضحًا أن إدارة الزمالك تنوي بيع اللاعب لأحد الأندية الإماراتية، بهدف توفير سيولة مالية تساعد النادي في حل جزء من أزماته، وعلى رأسها ملفات إيقاف القيد. ولم يصدر أي تعليق رسمي من نادي الزمالك بشأن ما ذكره فرج عامر حتى الآن



دخل المدافع الدولي حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، دائرة اهتمام عدد من أندية دوري أدنوك الإماراتي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الخليج الرياضي" الإماراتية أن أكثر من نادٍ أبدى اهتمامه بضم المدافع المصري، في ظل المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية مع الزمالك والمنتخب الوطني، مشيرة إلى أن أحد الأندية وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله.

وأضافت الصحيفة أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات حاسمة بشأن مستقبل حسام عبد المجيد، في ظل رغبة الأندية الإماراتية في حسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي اهتمام أندية دوري أدنوك بحسام عبدالمجيد بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع الزمالك، إلى جانب ظهوره المميز بقميص منتخب مصر، ليصبح أحد أبرز المدافعين في الكرة المصرية خلال المواسم الأخيرة.

وكان حسام عبد المجيد قد تعرض لإصابة في الوجه أسفل العين خلال مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعد دقائق من دخوله بديلًا أمام نيوزيلندا، وهي الإصابة التي حرمته من المشاركة في مواجهة إيران ضمن منافسات دور المجموعات.