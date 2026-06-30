جاهزية حسام عبد المجيد تمنح منتخب مصر دفعة قوية قبل مواجهة أستراليا

أكد الإعلامي مينا ماهر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاهزية حسام عبد المجيد للمشاركة مع منتخب مصر في مواجهة أستراليا المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة.

منتخب مصر

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وسط آمال كبيرة في مواصلة المشوار بالبطولة، بعدما استعاد الجهاز الفني أحد أبرز عناصره الدفاعية.

وكان حسام عبد المجيد قد عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة البروتوكول الطبي، ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قبل اللقاء المرتقب.