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الأهلي يوافق على تمديد إعارة أفشة وأحمد رضا
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يوافق على تمديد إعارة أفشة وأحمد رضا

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

استقر مسؤولو النادي الأهلي على تمديد إعارة الثنائي محمد مجدي "أفشة" وأحمد رضا خلال الموسم المقبل، ضمن خطة الإدارة الفنية لتجهيز اللاعبين ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم.

وجاء قرار الأهلي بعد تقييم موقف الثنائي، حيث فضل الجهاز الفني استمرار إعارتهما لموسم إضافي، بما يضمن حصولهما على دقائق لعب كافية تساعدهما على الحفاظ على جاهزيتهما الفنية والبدنية.

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة الأهلي الخاصة بإعارة عدد من اللاعبين الذين يصعب حصولهم على فرصة المشاركة بصورة أساسية، مع متابعة مستواهم بشكل مستمر تمهيدًا لحسم مستقبلهم مع الفريق.

ومن المنتظر أن يتم إنهاء الإجراءات الخاصة بتمديد الإعارة خلال الفترة المقبلة، ليواصل الثنائي مشواره خارج القلعة الحمراء في الموسم الجديد، قبل إعادة تقييم موقفهما عقب نهاية الإعارة.

النادي الأهلي الأهلي أفشة أحمد رضا

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