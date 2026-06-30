الأهلي يوافق على استمرار الساعي والعش مع المصري لموسم جديد

وافق النادي الأهلي على تمديد إعارة الثنائي أحمد خالد "كباكا" الساعي ومصطفي العش إلى صفوف النادي المصري البورسعيدي لمدة موسم إضافي، في إطار التعاون بين الناديين والاستفادة من استمرار اللاعبين في المشاركة بشكل منتظم.

وجاءت موافقة الأهلي بعد دراسة موقف الثنائي مع الجهاز الفني، الذي رأى أن استمرارهما مع المصري سيمنحهما فرصة أكبر لاكتساب المزيد من الخبرات والمشاركة بصورة أساسية، بما يسهم في تطوير مستواهما الفني.

وكان الساعي والعش قد قدما مستويات جيدة بقميص المصري خلال فترة إعارتهما، وهو ما دفع إدارة النادي البورسعيدي إلى طلب تمديد الإعارة، ليحصل النادي على موافقة الأهلي لاستمرار الثنائي ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بتمديد الإعارة خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعلان الاتفاق بشكل رسمي، ليستمر الثنائي في الدفاع عن ألوان المصري خلال منافسات الموسم الجديد.