الغندور يدافع عن بيزيرا : السخرية من انضمامه لمنتخب البرازيل ليست رأيًا كرويًا

أكد الإعلامي خالد الغندور أن السخرية من احتمالية انضمام بيزيرا لمنتخب البرازيل لا تستند إلى أسباب فنية، متسائلًا عما إذا كان سببها اللعب في الدوري المصري أو الانتماء لنادي الزمالك أو ما وصفه بـ"الإحساس بالنقص".

منتخب مصر

وأضاف الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك لاعبين ينشطون في الدوريات العربية سبق لهم الانضمام إلى منتخب البرازيل ومنتخبات أخرى مشاركة في كأس العالم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس غريبًا.

واختتم الغندور تصريحاته مؤكدًا أن الاقتناع أو عدم الاقتناع بقدرات اللاعب لا يُعد رأيًا كرويًا في حد ذاته، متسائلًا: "هل اللاعب موهوب أم لا؟"، كما ضرب مثالًا بقدرة زيكو على مراوغة عمر مرموش، أغلى لاعب مصري والمحترف في الدوري الإنجليزي، معتبرًا أن ذلك أمر طبيعي في كرة القدم.