نجم الزمالك السابق: بيزيرا يملك إمكانيات تؤهله لمنتخب البرازيل بديلا لفينيسيوس

أشاد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، بإمكانات لاعب الفريق بيزيرا، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية كبيرة تؤهله للانضمام إلى منتخب البرازيل، كما انتقد ما وصفه بازدواجية تقييم جماهير الأهلي للاعبين.

وقال أحمد صالح، خلال تصريحات تلفزيونية، إن بيزيرا يستحق التواجد ضمن صفوف منتخب البرازيل، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانات مميزة، خاصة بقدمه اليسرى.

وأضاف أن اللاعب الوحيد الذي يعتمد على القدم اليسرى في منتخب البرازيل هو فينيسيوس، موضحًا أن بيزيرا يمتلك من الجودة ما يجعله قادرًا على المشاركة سواء لربع ساعة أو مباراة كاملة.

وواصل نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلًا: "الأهلاوية دول ناس غريبة جدًا، ولو كان بيزيرا بيلعب في الأهلي، كانوا هيقولوا إنه يستحق يلعب في منتخب العالم"، في إشارة إلى اختلاف تقييم الجماهير للاعبين وفقًا لانتماءاتهم.