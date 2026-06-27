وفاة جدتي | بيزيرا يكشف أصعب لحظات حياته

كشف البرازيلي خوان بيزيرا، جناح نادي الزمالك، عن تفاصيل مؤثرة من حياته الشخصية، بعدما تحدث عن أصعب ليلة عاشها عقب وفاة جدته، مؤكدًا أن رحيلها كان من أقسى المواقف التي مر بها طوال حياته.

بيزيرا: شعرت أنني فقدت شخصًا كان بمثابة والدتي

وقال بيزيرا في تصريحات خاصة عبر تطبيق "زملكاوي"، إن ليلة وفاة جدته كانت واحدة من أصعب الليالي التي لا يمكن أن ينساها، مشيرًا إلى حجم العلاقة القوية التي كانت تجمعهما.

وأوضح اللاعب البرازيلي أن جدته لم تكن مجرد فرد من العائلة، بل كانت الشخص الذي لعب دور الأم في حياته، حيث تولت تربيته ورعايته وكانت دائمًا مصدر دعم وتشجيع له في مختلف مراحل حياته.

الحزن دفعني للتفكير في الاعتزال

وأضاف جناح الزمالك أن حالة الحزن الشديدة التي عاشها عقب وفاة جدته جعلته يفكر في الابتعاد عن كرة القدم واعتزال اللعبة، قبل أن يتلقى دعمًا كبيرًا من عائلته وأصدقائه وزملائه داخل الفريق، وهو ما ساعده على تجاوز تلك الفترة الصعبة.

وأكد بيزيرا أن مساندة المحيطين به كانت عاملًا مهمًا في استعادة توازنه والعودة لمواصلة مشواره داخل الملاعب.

رحيل الجدة جاء بعد مواجهة الإسماعيلي

يُذكر أن خوان بيزيرا تلقى خبر وفاة والدته عقب مواجهة الإسماعيلي في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز، وهي المباراة التي شارك خلالها اللاعب البرازيلي بشكل أساسي مع الزمالك.