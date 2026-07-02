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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يسابق الزمن لإنشاء شركة الكرة ومحاولة لفك القيد التأديبي

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

بدأ الزمالك اتخاذ خطوات قوية اتجاه إنشاء شركة كرة لإدارة ملف كرة القدم في النادي بإستقلال مالي وإداري للسير في موكب الاحترافية الجديد.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية عدة إجتماعات ليناقش الملف بكل تفاصيله وحسم الموقف رغم وجود مؤشرات إيجابية لإقتراب المجلس من إنهاء الملف.

ويستهدف نادي الزمالك من خلال شركة الكرة جذب مستثمرين ورجال أعمال وهو ما ينعكس على حل الأزمة المالية التي تسببت في إيقاف القيد أكثر من مرة.

في الوقت ذاته يبذل مجلس إدارة الزمالك جهدا كبيرا في محاولة إنهاء قضايا إيقاف القيد وبالفعل أنهى عدد من القضايا

لكن الشغل الشاغل هو إيقاف القيد التأيبي الذي تلقاه النادي في الأونة الأخيرة، ويسعى الأبيض لإيجاد حل لرفع الإيقاف الأخير لخوض الميركاتو الصيفي المقبل.

 قضايا انتهت في الزمالك 

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، سداد المستحقات الخاصة بعدد من القضايا المرفوعة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وينتظر تلقي الإخطارات الرسمية برفع هذه القضايا خلال خمسة أيام عمل.

وضمّت قائمة القضايا التي أنهى مجلس إدارة الزمالك مستحقاتها كلاً من: البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق، والبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي بيير باهرلي، المدرب العام السابق، والبلجيكي يوجوسلاف لازيتش، مدرب حراس المرمى السابق، بالإضافة إلى مستحقات أحمد الجفالي، ومستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

وكان الزمالك قد نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق، بالإضافة إلى تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ.

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