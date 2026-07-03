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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توافد الجماهير على محطة المستثمرين بمونوريل شرق النيل لدعم منتخب مصر| صور

​توافد جماهيرى كبير على محطة المستثمرين بمونوريل شرق النيل لدعم منتخب مصر
​توافد جماهيرى كبير على محطة المستثمرين بمونوريل شرق النيل لدعم منتخب مصر
حسام الفقي

تشهد محطة المستثمرين التابعة لمنظومة مونوريل شرق النيل إقبالاً وتوافداً كبيراً من الجماهير، تزامناً مع الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

​دعم المنتخب في Fan Zone النهر الأخضر
​تأتي هذه الحشود الجماهيرية لمتابعة وتشجيع المنتخب المصري في مباراته المرتقبة أمام نظيره الأسترالي ضمن منافسات كأس العالم، حيث تم تجهيز منطقة للمشجعين Fan Zone وسط أجواء حماسية مبهجة تعكس روح التشجيع لدى المواطنين.

​المونوريل يسهل وصول المشجعين
​لعب مونوريل شرق النيل دوراً محورياً في تسهيل حركة تنقل الجماهير والوصول إلى موقع الاحتفالية بكفاءة وسرعة، مما يعكس الأهمية الكبرى لشبكة النقل الحديثة في ربط المناطق الحيوية وخدمة الفعاليات الوطنية والرياضية الكبرى.

محطة المستثمرين مونوريل شرق النيل مونوريل شرق العاصمة الإدارية الجديدة Fan Zone تشجيع المنتخب المصري

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