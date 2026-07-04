سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 يوليو 2026 في البنوك المصرية

حافظ سعر الريال السعودي على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2026، وفق أحدث البيانات المعلنة من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط اهتمام متزايد من المواطنين بمتابعة تحركات العملة السعودية، خاصة مع ارتباطها بسفر المعتمرين والزائرين إلى المملكة العربية السعودية، إلى جانب استخدامها في العديد من المعاملات المالية والتحويلات القادمة من الخارج.

ويواصل الريال السعودي تسجيل مستويات مستقرة داخل البنوك المصرية، دون تغييرات ملحوظة مقارنة بآخر التحديثات المعلنة، في ظل استقرار سوق الصرف المحلية واستمرار البنوك في تحديث أسعار العملات الأجنبية والعربية بشكل دوري وفق آليات العرض والطلب.

واقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.04 جنيه للشراء و13.10 جنيه للبيع، ليواصل البنك تقديم أحد أبرز الأسعار المتداولة للعملة السعودية داخل القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.04 جنيه للشراء و13.10 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري، بما يعكس حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار العملة السعودية.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 12.99 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع، وفق أحدث التحديثات المعلنة من البنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.01 جنيه للشراء و13.10 جنيه للبيع، ليستمر ضمن المستويات المتقاربة المسجلة في مختلف البنوك.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي 13.05 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع، وفق الأسعار الرسمية المعلنة اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي إلى 13.05 جنيه للشراء و13.08 جنيه للبيع، ليحافظ على استقراره داخل البنك.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 12.93 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة بين البنوك الواردة في التحديثات الحالية.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل

بلغ سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.01 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع، دون أي تغييرات جديدة في الأسعار المعلنة.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

وصل سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي إلى 12.96 جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث صادر عن البنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.06 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع، ليقدم أحد أعلى أسعار الشراء بين البنوك المعلنة.

سعر الريال السعودي في بنك نكست

بلغ سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.09 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع، مسجلًا أعلى سعر شراء بين البنوك المذكورة في التحديثات الحالية.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 13.04 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع، مع استمرار استقرار التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي 13.06 جنيه للشراء و13.10 جنيه للبيع، وفق أحدث البيانات المعلنة اليوم.

متابعة مستمرة لتحركات الريال السعودي

يحظى سعر الريال السعودي باهتمام واسع من جانب المواطنين، خاصة مع تزايد عمليات السفر والتحويلات المالية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة تحديثات الأسعار بشكل يومي داخل البنوك المختلفة.

وتعكس الأسعار المعلنة اليوم حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع استمرار الفروق المحدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، بما يمنح العملاء خيارات متعددة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع الريال السعودي داخل القطاع المصرفي المصري.