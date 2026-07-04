عزيمة وإصرار .. أحمد موسى يهنئ أسود الأطلس بالتأهل لدور الـ8 بالمونديال

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المغربي بتأهل أسود الأطلس للدور ربع نهائي كأس العالم، بعد الفوز بثلاثية على كندا في مباراة الدور الـ16.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن منتخبا مصر والمغرب يدافعا عن الكرة العربية والأفريقية في مونديال 2026، مردفًا:«مفيش حد من المنتخبات الأفريقية والعربية متواجد في مونديال 2026، غير مصر والمغرب».



وتابغ:«نتيجة المغرب اليوم بشرى خير إن شاء الله، طول ما في عزيمة وإصرار وعزيمة وثقة ودعم ربنا هنعدي ماتش الأرجنتين، عندنا ثقة كبيرة في رجالتنا تعدوا دور الـ16، إحنا مش شايفين ميسي، إحنا مش شايفين غير رجالتنا».