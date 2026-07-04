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أحمد موسى : الرئيس السيسي أكد تمسك مصر بالسلام لمن يريده .. ولن تنحني إلا للمولى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى : الرئيس السيسي أكد تمسك مصر بالسلام لمن يريده .. ولن تنحني إلا للمولى

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لقطة اليوم هي ظهور الرئيس السيسي وقادرة أفرع  أسلحة القوات المسلحة  أثناء رفع العلم  إيد بإيد وكتف في كتف ودي فيها تريليون رسالة تعبر عن مصر ". 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إحنا في مصر كلنا حاجة واحدة واطمئنوا يا مصريين "، مضيفا:" عندنا جيش عظيم يحمي الوطن ويصون الأرض والعرض ويحمي مقدرات الدولة ولا يسمح بالعبث بمقدرات الدولة ".


ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  الرئيس السيسي قال كلام في غاية الأهمية في كلمته وأكد  أن مصر لن تسمح بالعبث بمقدرات شعبها وأن حدود مصر خط أحمر ".


ولفت الإعلامي أحمد موسى :"   الرئيس السيسي اكد تمسك مصر بالسلام لمن يريد السلام  ولن تنحني غلا للمولى سبحانه وتعالى ". 
 

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسئوليتي مصر القيادة الاستراتيجية

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