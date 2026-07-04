أحمد موسى: امبارح نزل في الشوارع أكتر من 30 مليونا للاحتفال بإنجاز الفراعنة

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد الفوز على أستراليا في دور الـ32 .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا أبطال وكتبنا التاريخ ونستعد لاستقبال منتخبنا حال خروجنا يوم التلات ولكن لدينا ثقة أن منتخبنا هيتأهل».

وتابع «إحنا هنقابل بطل العالم عشان منضغطش على منتخبنا أكتر من كده».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «عمرنا ما روحنا دور الـ 32 ولا دور الـ 16، وكانوا يقولوا هنرجع على أول طيارة وهنبقى حصالة المجموعة، ولحد امبارح بيتكلموا ويشككوا».

وأردف: خليكم مع منتخب مصر اللي بيدافعوا عن اسم بلدهم بعيدَا عن الأندية، وبالأمس نزل أكثر من 30 مليون مواطن للشوارع للاحتفال بتأهل منتخب مصر بالمونديال وده أكثر من اللي نزل في ثورة 30 يونيو، ده العاصمة الجديدة امبارح كان فيها 50 ألف.

واختتم: العاصمة الجديدة والشركة المتحدة عاملين شغل عبقري في العاصمة وشوفنا مشهد عبقري يلف الدنيا كلها، وجايبين شاشة عملاقة تشوفها وأنت في المونوريل ومحدش معاه منها الشاشة دي.

