منتخبنا عالمي.. أحمد موسى: لو مسكنا ميسي الأرجنتين هتقف وإن شاء الله نصعد دور الـ8

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد الفوز على أستراليا في دور الـ32 .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن منتخب الأرجنتين هو ميسي، وتابع:«لو حد مسك ميسي الأرجنتين هتقف، إنما مصر منتخب جماعي، إحنا مش هنخاف من الأرجنتين، واللي عملناه إمبارح نعمله يوم الثلاثاء المقبل، إن شاء الله نصعد للدور الـ8 ليه لأن إحنا منتخب عالمي الكل بيتكلم عننا، شهر يوليو شهر الاحتفالات والانتصارات، ونروح يوم 19 يوليو دا يوم النهائي، نعتمد على الله ورجالتنا ونحلم».

وتابع:«حسام عبد المجيد لاعيب راجل، هو دخل يشوط ضربة الجزاء بتاعت التأهل كلنا كنا على أعصابنا، أنا سبت الشاشة وروحت لبعيد، وبعدها كلنا احتفلنا، حسام حسن أثبت أن الرؤية في اختيار المدير الفني الوطني كانت صح».

وأكمل: «شكرًا للعالم العربي، فرحتنا هي فرحتكم، تشوف السعودية كأنها مدينة السخنة أو مدينة نصر، الشعوب بتحب بعضها، احتفالات الإمارات تحس أنك في الأقصر أو سوهاج، شرق ليبيا وغرب وجنوب ليبيا كلهم واقفين على أعصابهم، كله بيبص على حسام عبد المجيد علشان يأهل مصر، نار يا حبيبي يا نار».

وتابع:«شوف كورنيش قطر، كل المشاهد دي علشان مصر فازت لازم ندرس الحالة دي، الكويت الأشقاء حبايبنا كانوا بعيطوا من الفرحة، كل التحية للشعب السوري، إحنا الشعوب ملناش دعوة بحاجة، دول بيحتفلوا في مدينة درعا، وكل ربوع سوريا، في تركيا كمان كان في احتفالات، يا مصر بتعمليها إزاي»

