أحمد موسى عن تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال: مليون مبروك لبلدنا

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد الفوز على أستراليا في دور الـ32 .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا حاسين بفرحة كبيرة ومليون مبروك لبلدنا العظيمة ومنتخبنا العظيم ودرب منتخبنا العظيم ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أنا فرحان قوي بإنجاز منتخب مصر، الفرحة حلوة، النهاردة هتكلم فرحة مش فنيات".

وأضاف: هيثم حسن نزل نقل الماتش ومرموش حظه وحشه وصلاح أداله بوسة قاله هات جول وخلص الماتش، وكل الدعم لمحمد هاني لأنه نجم والخطأ واردة في كرة القدم.



