أحمد موسى: كتاب «رجل الأقدار» يُوثق مسيرة الرئيس السيسي

أشاد الإعلامي أحمد موسى باحتفالية الهيئة الوطنية للصحافة لتدشين كتاب "رجل الأقدار"، الذي يوثق مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، بينهم النائب محمد أبوالعينين.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن الكتاب يتضمن معلومات موثقة عن حياة الرئيس السيسي، بداية من نشأته داخل الأسرة، مرورًا بمسيرته في القوات المسلحة، وصولًا إلى أبرز المحطات التي شهدتها فترة توليه مسؤولية قيادة الدولة، مشيرًا إلى أن اللواء الدكتور سمير فرج تولى مسؤولية إعداد وتوثيق هذه المعلومات.

وأوضح أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، استعرض خلال الاحتفالية ملامح السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى الجولات الخارجية للرئيس السيسي وعلاقاته مع قادة دول العالم، وما أسهمت به في تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف موسى أن وزير الخارجية أكد أن مصر باتت تمتلك حضورًا مؤثرًا في مختلف القضايا الدولية، لافتًا إلى أن قمة 4 مارس 2025 مثلت محطة مهمة في تعزيز التنسيق العربي ودعم العمل المشترك داخل الإقليم العربي.