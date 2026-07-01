أحمد موسى ينعى الشهيد محمد الشربيني: ضحى بنفسه لإنقاذ أرواح المواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك قادة يواجهون المخاطر بأنفسهم، نتحدث اليوم عن الشهيد محمد الشربيني مدير الحماية المدنية بالقاهرة.



وأضاف موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": نتقدم بخالص التعازي لأسرته ولوزير الداخلية وكافة قيادات الوزارة، متابعا: نتقدم بخالص العزاء لكل من ضحوا بأنفسهم خلال أعمال إطفاء حريق منشأة ناصر.

واسترسل: الحريق اشتعل والحماية المدنية تواجدت على الفور لإطفاء الحريق، ووسطهم الشهيد محمد الشربيني، متابعا: بالرغم من أنه قائد وكان يمكنه إرسال أي شخص ولكنه فضل أن يتواجد بنفسه وأشرف بنفسه على الحريق لكي ينقذ أرواح المواطنين ويضحي بنفسه.

وتابع: اللواء الشهيد محمد الشربيني قائد كبير في وزارة الداخلية وتواجد بنفسه لأنه قائد وخائف على أرواح المواطنين، هؤلاء هم رجال مصر ويقدمون ملاحم تاريخية وأداء على أعلى مستوى.