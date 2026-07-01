كرمه الرئيس السيسي حيا وودعه الوطن شهيدا.. اللواء محمد الشربيني ملحمة فداء

نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، وجميع أعضاء النيابة العامة، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الشرطة: اللواء محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والنقيب عبد الرحمن العدوي، بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وأمين الشرطة حمد عبد الجواد، بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الذين استُشهدوا أثناء أداء الواجب.

وتقدم إلى أسرهم الكريمة، وإلى وزارة الداخلية، بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما نعى المستشار مجدي قاسم رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، وجميع أعضاء محكمة استئناف القاهرة، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الواجب من رجال الحماية المدنية، الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة أثناء أداء رسالتهم الوطنية في حماية أرواح المواطنين والدفاع عن أمن المجتمع

ويؤكد رئيس وأعضاء محكمة استئناف القاهرة أن الشهداء سطروا بدمائهم الزكية أروع صور التضحية والفداء، مقدمين أرواحهم دفاعًا عن الوطن وحمايةً لأبنائه، ليظل عطاؤهم وتضحياتهم شاهدًا خالدًا على شجاعة رجال الشرطة المصرية وإخلاصهم في أداء الواجب.

ويتقدم المستشار مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وجميع أعضاء المحكمة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى وزير الداخلية، وإلى أسر الشهداء وذويهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء

من هو اللواء محمد الشربيني؟

واللواء الدكتور محمد الشربيني هو مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة، ويعد أحد القيادات الأمنية المتخصصة في مجال مكافحة الحرائق والإنقاذ، حيث تولى الإشراف على العديد من خطط التأمين والتعامل مع الحوادث الكبرى داخل العاصمة، واشتهر بين زملائه بالتواجد الميداني في مواقع البلاغات وعدم الاكتفاء بإدارة العمليات من غرف التحكم، وهو ما ظهر جليا في حادث منشأة ناصر الذي انتهى باستشهاده أثناء أداء واجبه.

كيف استشهد؟

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باندلاع حريق ضخم داخل مخزن وورشة للأخشاب بمنطقة منشأة ناصر، وسرعان ما امتدت النيران إلى العقارات المجاورة بسبب طبيعة المواد سريعة الاشتعال.

وعلى الفور، انتقل اللواء محمد الشربيني إلى موقع الحريق، وأشرف بنفسه على عمليات الإطفاء والإنقاذ، حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء وخزانات المياه والسلالم الهيدروليكية لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.

وخلال عمليات المكافحة، انهار أحد العقارات على عدد من رجال الحماية المدنية، ما أدى إلى إصابة اللواء الشربيني بإصابات بالغة، إلى جانب استشهاد وإصابة عدد من الضباط والأفراد، قبل أن يعلن صباح الأربعاء استشهاده متأثرا بإصابته داخل المستشفى.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

عقب إعلان نبأ استشهاده، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بآلاف رسائل النعي والدعاء، وتداول المستخدمون صورا للواء محمد الشربيني أثناء مشاركته في أعمال الحماية المدنية، مؤكدين أن ما قدمه يمثل نموذجا مشرفا للإخلاص في العمل.

كما نعى عدد من الإعلاميين والصحفيين ورواد مواقع التواصل شهيد الواجب، مؤكدين أن رجال الحماية المدنية هم خط الدفاع الأول في مواجهة الحرائق والكوارث، وأن استشهاد قائد الإدارة أثناء وجوده في قلب الحدث يعكس طبيعة المخاطر التي يواجهها رجال الإطفاء يوميا.

الرئيس السيسي يكرم اللواء دكتور محمد الشربيني

ولم يكن تكريم اللواء الدكتور محمد الشربيني بعد استشهاده هو الأول، فقد سبق أن منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي نوط الامتياز من الطبقة الأولى، منذ عدة أشهر تقديرا لجهوده المتميزة وإخلاصه في أداء واجبه، خلال مسيرته في خدمة الوطن.

وجاء هذا التكريم ليعكس ما عرف عن اللواء الشربيني من كفاءة مهنية وحضور ميداني دائم في مواجهة الحوادث والأزمات، حيث ظل في مقدمة الصفوف يقود رجال الحماية المدنية في أصعب المهام.

يعد اللواء محمد الشربيني من القيادات الأمنية البارزة بوزارة الداخلية، إذ تولى مسؤولية الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة، وشارك على مدار سنوات في إدارة العديد من البلاغات والحوادث الكبرى، وساهم في قيادة فرق الإنقاذ والإطفاء خلال المواقف الطارئة، مكتسبا سمعة طيبة بين زملائه بفضل كفاءته المهنية وإخلاصه في أداء واجبه.

وخلف الحريق حالة من الحزن، بعدما فقدت قوات الحماية المدنية اثنين من رجالها أثناء أداء واجبهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات، في حادث يجسد حجم المخاطر التي يواجهها رجال الإطفاء خلال التعامل مع الحرائق الكبرى.