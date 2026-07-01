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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب المصريين ناعيا اللواء محمد الشربيني: بطل تقدم جنوده حتى لحظة الفداء

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

نعى المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، ببالغ الحزن والأسى، اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة، الذي استشهد متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها إثر انهيار عقار خلال مشاركته في أعمال إخماد حريق اندلع داخل مخزن أخشاب.

 الشهيد اللواء الدكتور محمد الشربيني

وقال «أبو العطا»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر فقدت واحدًا من رجالها المخلصين الذين جسدوا المعنى الحقيقي للبطولة والانتماء، مؤكدًا أن الشهيد اللواء الدكتور محمد الشربيني لم يكن مجرد قائد يؤدي واجبه الوظيفي، بل كان نموذجًا رفيعًا لرجل الدولة الذي يؤمن بأن القيادة مسؤولية وموقف وتضحية.

وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن الشهيد ضرب أروع الأمثلة في الوفاء والشجاعة وجلد الذات، بعدما تقدم الصفوف وسط جنوده في موقع الخطر، مشاركًا بنفسه في أعمال السيطرة على الحريق وإنقاذ الأرواح والممتلكات، حتى نال شرف الشهادة أثناء أداء واجبه الوطني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما قام به اللواء الدكتور محمد الشربيني يعكس عقيدة رجال الشرطة المصرية، خاصة أبطال الحماية المدنية، الذين يواجهون النار والانهيارات والكوارث بصمت وشجاعة، دون انتظار شكر أو أضواء، مشيرًا إلى أن هؤلاء الرجال يمثلون خط الدفاع الأول عن حياة المواطنين في لحظات الخطر.

وأوضح أن استشهاد اللواء محمد الشربيني رسالة إنسانية ووطنية عميقة، تؤكد أن هناك رجالًا يضعون أرواحهم على أكفهم من أجل حماية المجتمع، وأن الواجب الوطني عندهم لا يعرف التردد أو الحسابات الشخصية، بل يقوم على التضحية الكاملة والالتزام الصادق تجاه الوطن والمواطن.

وطالب «أبو العطا» بتكريم الشهيد اللواء الدكتور محمد الشربيني تكريمًا رسميًا وشعبيًا يليق بمسيرته وتضحياته، تخليدًا لاسمه وتقديرًا لدوره البطولي، مؤكدًا أن تكريم النماذج الوطنية المشرفة واجب أخلاقي ومؤسسي، ورسالة مهمة للأجيال الجديدة بأن الوطن لا ينسى أبناءه المخلصين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إطلاق اسم الشهيد على أحد الميادين أو المنشآت العامة، أو إحدى منشآت الحماية المدنية، سيكون تقديرًا مستحقًا لرجل قدّم حياته وهو في مقدمة الصفوف، كما سيكون تخليدًا لقيمة نادرة من قيم القيادة الميدانية والتفاني في أداء الواجب.

وشدد رئيس حزب «المصريين» على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهدًا في تقدير شهدائها وأبطالها من رجال القوات المسلحة والشرطة وكل من يضحون من أجل أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستظل تاجًا على جبين هذا الوطن، وعنوانًا خالدًا لمعنى الوفاء والانتماء.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بتقديم خالص العزاء إلى أسرة الشهيد اللواء الدكتور محمد الشربيني، وإلى وزارة الداخلية، وقيادات وضباط وأفراد الحماية المدنية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

اللواء محمد الشربيني اللواء الدكتور محمد الشربيني المستشار حسين أبو العطا مجلس الشيوخ

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