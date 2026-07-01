أروع صور الشجاعة والتفاني.. نقابة الممثلين تنعي اللواء محمد الشربيني

حرصت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، على نعي اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني، مؤكدة تقديرها لما قدمه من تضحيات في سبيل حماية أرواح المواطنين.

وجاء في بيان النقابة: "ينعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة، ببالغ الحزن والأسى، الشهيد البطل اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الذي ارتقى شهيدا أثناء أداء واجبه الوطني، مقدما أروع صور الشجاعة والإخلاص والتفاني في حماية أرواح المواطنين".

نقابة الممثلين تنعي محمد الشربيني

وأضاف البيان: "نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أسرته الكريمة وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان".

واختتمت النقابة بيانها بتقديم خالص العزاء والمواساة إلى وزارة الداخلية، وجميع رجال الحماية المدنية، وأسرة الشهيد، مؤكدة: "إنا لله وإنا إليه راجعون".