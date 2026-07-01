بعد شائعة وفاتها.. صفية العمري: أنا بخير |خاص

عبرت الفنانة القديرة صفية العمري عن غضبها تجاه شائعة وفتها، والتي روجتها إحدى الصفحات التي تهدف للحصول علي نسب مشاهدة.

وقالت الفنانة صفية العمري في تصريحات خاصة لصدي البلد : أنا بخير، ولسه عايشة، وتلك الشائعة عارية تمامًا عن الصحة.

واستكملت الفنانة الكبيرة صفية العمري: مستاءه من الغاية من تلك الشائعة السخيفة، فمثل تلك الشائعات تعرض اسرنا الي قلق شديد.

وكانت قد نفت الفنانة الكبيرة صفية العمري ما تردد مؤخرًا حول اعتزالها التمثيل بشكل كامل، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح، وأنها ما تزال منفتحة على العودة إلى الساحة الفنية حال توافر العمل المناسب لها فنيًا وإنسانيًا.

وقالت صفية العمري، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها قد تشارك في عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة، بشرط أن يكون الدور ملائمًا لتاريخها الفني ويقدم إضافة حقيقية لمسيرتها، مشددة على أنها تفضّل الجودة والاختيار الدقيق على التواجد لمجرد الظهور.





