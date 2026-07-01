بإقبال كبير.. قومية القاهرة تقدم «الغجري» في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم

استقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج، العرض "المسرحي الغجري"، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، برعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

العرض من تأليف بهيج إسماعيل، وإخراج يس الضوي، وقدم بحضور لجنة التحكيم التي تضم الدكتور طارق مهران، والدكتور وحيد السعدني، والمخرج أحمد البنهاوي، والناقد جرجس شكري، والفنان محمد يونس، وبحضور الشاعر الدكتور مسعود شومان، وسمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، ولفيف من النقاد والمسرحيين.

وتدور أحداث العرض في إطار درامي حول صراع بين فلاح شاب ومجموعة من الأغراب يحاولون الانتقام منه في ليلة زفافه.

وأوضح المخرج يس الضوي أن العرض يدور في إطار يمزج بين الواقع والخيال، مع حوار عامي يحمل طابعا شعريا، ويطرح صراعا بين فلاح مصري بسيط، وشخص غريب متحايل يسعى للاستيلاء على أرضه وعروسه، في رمزية تعكس ما تتعرض له المنطقة العربية من ضغوط ومخططات تستهدف مقدراتها.

وأشار الفنان هاني حامد، بطل العرض، أنه يجسد شخصية "فرح"، يسعى للاستحواذ على أرض عزام وأسرته، في إسقاط رمزي يعبر عن قضية اغتصاب الأرض والصراع عليها.

من ناحيتها، أعربت الفنانة هدى الهلالي، بطلة العرض، عن سعادتها بوصول العرض إلى المرحلة الختامية، موضحة أنها تجسد شخصية "الغجرية"، التي تمثل إحدى أدوات السلطة والنفوذ والسيطرة على باقي الشخصيات داخل العمل.

وكشفت الفنانة نهى أشرف أنها جسدت شخصية "ريم"، المحور الرئيسي للأحداث، والتي ترمز إلى "الأرض الطيبة"، مشيرة إلى أن العرض يقدم رسالة رمزية تعكس الصراع وتؤكد فكرة التمسك بالأرض.

وعن دوره، كشف الفنان أحمد جمال أنه يجسد شخصية "عزام"، فلاح مصري طيب يجد نفسه مضطرا للدفاع عن أرضه وحبيبته في مواجهة الظروف، مشيرا إلى أن الشخصية تحمل دلالات رمزية تتجاوز الحكاية المباشرة، للتعبير عن التمسك بالأرض والدفاع عنها مهما كانت التحديات.

وقالت نهلة أحمد، مصصمة المكياج، إنها اعتمدت على استخدام أدوات لإبراز دور الشخصيات بصريا أمام الجمهور، كما جاء في الشخصية صاحبة الوجه المنقسم إلى نصفين والتي ركزت خلالها على استخدام أدوات تظهر التباين بوضوح.

الندوة النقدية

أعقب العرض ندوة نقدية، شارك بها الناقدان الدكتور هبة الله سامي، ومحيي إبراهيم، وأدارها الدكتور محمد زعيمة.

أوضح الدكتور محمد زعيمة أن العرض قدم معالجة جديدة للنص من خلال الرؤية الإخراجية، مضيفا أن توظيف الأطفال في التعبير الحركي والرقص يعد من أبرز العناصر، كما أثنى على التكامل بين الإضاءة والديكور وكذلك اللغة لإسهامهم في إبراز الهوية الثقافية وتجسيد البيئة المحلية بصورة عكست روح العمل وأبعاده.

وأوضحت الدكتورة هبة الله سامي أن العرض يمتلك العديد من العناصر الإيجابية، مشيرة إلى أهمية تحقيق التوافق بين الأداء الصوتي والحركي، مع تنويع الإيقاع الأدائي وتجنب التكرار.

وقالت إن بعض عناصر السينوغرافيا والتسجيلات الصوتية تحتاج أيضا إلى مزيد من الضبط، حفاظا على تفاعل الجمهور.

بدوره، رأى الناقد محي إبراهيم أن العرض يحمل جرأة اختيار النص، مؤكدا أن هذه النوعية من الأعمال التي تمزج بين السحر والغموض نادرة على المسرح المصري، وأن تقديمها يمثل تجربة تستحق التقدير.

وأشار أن المخرج قام بتوظيف الحركة والإضاءة والديكور بصورة متكاملة، ما أسهم في خروج العرض بصورة فنية مميزة.

"الغجري" لفرقة قومية القاهرة للفنون المسرحية، أداء تمثيلي: هدى الهلالي، أحمد جمال، نهى أشرف، هاني حامد، حبيبة عزيز، آدم سامح، زياد محمد، رقية محمد، باسل مصطفى، وجودي عمر.

الكلمات الشعرية والغنائية سعد القليعي، ديكور وملابس أسامة طرابيك، موسيقى سيد بكر، تنفيذ ديكور شادي قطامي، تنفيذ ملابس دينا البدوي، تنفيذ إضاءة فاطمة عصمت، وماكياج نهلة أحمد.

ويقام المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح، وتقدم عروضه مجانا حتى 6 يوليو الجاري، بمشاركة عدد من فرق الأقاليم من مختلف المحافظات.

كما يشهد المهرجان ندوات نقدية تعقب كل عرض بمشاركة نخبة من النقاد والمتخصصين، إلى جانب إصدار نشرة يومية.

وتتواصل الفعاليات اليوم، الأربعاء، مع ثلاثة عروض مسرحية، حيث يستقبل مسرح مركز الجيزة الثقافي عرض "أطفال المتاريس" في السادسة مساء وهو لفرقة غزل المحلة، إعداد سعيد حجاج وإخراج عبد الرحمن سالم.

وفي الثامنة مساءً، يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج عرض "المفتش العام" لفرقة القاهرة، تأليف نيكولا جوجول، دراماتورج حسام موسى، وإخراج إبراهيم المهدي، فيما تقدم فرقة هواة المنصورة، عرض "البر التاني" في العاشرة مساء على مسرح السامر بالعجوزة، وهو من تأليف طه زغلول ومحمد فرج، وإخراج محمد فرج.



