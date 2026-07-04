هي دي مصر.. أحمد موسى يحتفل بصعود الفراعنة دور 16 بكأس العالم

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتأهل منتخب مصر لدور ١٦ ضمن منافسات بطولة كأس العالم بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على إكس: "‏الحمد لله والشكر لله ‏والله وعملوها الرجالة ‏مصر تكتب التاريخ بالصعود للدور ١٦ للمرة الأولى في التاريخ ‏مصر عظيمة .. شكراااا لأبطال منتخب مصر .. والله رجالة فرحتونا وفرحتوا العالم العربى كله ‏شكرا للكابتن المحترم حسام حسن ‏شكرا للجهاز الفني وبعثة المنتخب في أمريكا ‏شكرا يا مصر عاش الرجال ‏مبروك الفوز والصعود هى دي مصر".

ويعد هذا أول فوز يحرزه منتخب الفراعنة في الأدوار الإقصائية، في رابع مشاركة له في كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم 2026.

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

موعد مباراة منتخب مصر و الأرجنتين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الأرجنتين بعد هزيم الرأس الأخضر 3-2، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر و الأرجنتين في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.