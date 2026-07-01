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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الاستباقية لمصر.. أحمد موسى: كتاب «رجل الأقدار» يُوثق مسيرة الرئيس السيسي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


 

رئيس الوزراء: إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الاستباقية لمصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، وساعدت في تجنيب البلاد التداعيات الاقتصادية التي واجهتها العديد من دول العالم.

أحمد موسى: كتاب «رجل الأقدار» يُوثق مسيرة الرئيس السيسي
أشاد الإعلامي أحمد موسى باحتفالية الهيئة الوطنية للصحافة لتدشين كتاب "رجل الأقدار"، الذي يوثق مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، بينهم النائب محمد أبوالعينين.

النائب محمد أبوالعينين: مصر رسخت مكانتها الدولية بمواقفها الثابتة ودورها في دعم استقرار المنطقة|فيديو
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن مصر عززت مكانتها على الساحة الدولية خلال السنوات الماضية، بفضل سياستها المتوازنة ومواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بتقدير واسع في الأوساط الدولية.

كنا في عزلة.. وزير الخارجية يكشف كيف تغير وضع مصر على الساحة الدولية
قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن هناك تغيرا كبيرا للغاية حدث في السياسية الخارجية المصرية، وذلك عند مقارنة الوضع في عام 2014 بالوضع الراهن.

وزير الري: فيديو ترعة الهجارسة كان جرس إنذار للحفاظ على المجاري المائية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة اعتادت التحرك السريع فور رصد أي مشكلة أو شكوى تتعلق بمنظومة الري، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتواصل فيها شخصيًا مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو يرد على استفساراتهم وتعليقاتهم بشكل مباشر.

التموين توضح معايير تنقية البطاقات.. واستبعاد مالكي السيارات الفارهة وسكان الإسكان الفاخر
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة التموين تواصل تنفيذ إجراءات تنقية بطاقات الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مؤكدًا أن المراجعة تتم بصورة دورية وفقًا لعدد من المعايير والضوابط.

سكك حديد مصر: ننقل مليون راكب يوميًا وألف رحلة
أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة تواصل تقديم خدماتها اليومية لنحو مليون راكب عبر تشغيل ما يقرب من ألف رحلة يوميًا على مختلف خطوط الشبكة، مشيرًا إلى أن منظومة السكك الحديدية تعد أحد أهم وسائل النقل الجماعي في مصر.

«القومي لتنظيم الاتصالات» يطلق خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» لتوفير إنترنت آمن للأطفال.. تفاصيل
أعلن المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إطلاق خدمة الإنترنت الآمن للأطفال، مؤكدًا أنها ستكون متاحة لجميع المصريين اعتبارًا من شهر يوليو، في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية.

الإسكان: توسع مستمر في مدن الجيل الرابع وطرح أراضٍ جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة، بقيادة الوزيرة، تواصل تنفيذ خطط التنمية والتوسع في مشروعات الإسكان، إلى جانب استكمال إنشاء مدن الجيل الرابع التي تستهدف توفير فرص العمل وتقديم مختلف الخدمات الأساسية للمواطنين.


أعمال لا تليق بمشواري.. صفية العمري تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل |فيديو

كشفت الفنانة صفية العمري عن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن غيابها لم يكن قرارًا شخصيًا، وإنما جاء نتيجة عدم تلقيها عروضًا فنية تتناسب مع تاريخها ومكانتها.


 

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الخارجية وزير التموين صفية العمري

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