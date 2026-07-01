أعمال لا تليق بمشواري.. صفية العمري تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل |فيديو

كشفت الفنانة صفية العمري عن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن غيابها لم يكن قرارًا شخصيًا، وإنما جاء نتيجة عدم تلقيها عروضًا فنية تتناسب مع تاريخها ومكانتها.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، أوضحت صفية العمري أنها تحرص على اختيار أدوار تضيف إلى رصيدها الفني، وترفض المشاركة في أعمال لا تقدّم لها قيمة حقيقية أو لا تتناسب مع مسيرتها الطويلة.

وأكدت أن احترامها لجمهورها ولمشوارها الفني يدفعها إلى التريث في اختيار الأعمال، مشيرة إلى أنها تفضل الغياب على تقديم أدوار لا تحقق الإضافة التي تطمح إليها.



وطمأنت الفنانة صفية العمري جمهورها على حالتها الصحية، نافية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاتها، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة، ومستنكرة تداول مثل هذه الشائعات التي تثير القلق بين أسرتها ومحبيها.

