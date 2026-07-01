صفية العمري: صلاح السعدني صفعني مرتين في ليالي الحلمية.. وشعرت بأصابعه على وجهي

كشفت الفنانة صفية العمري كواليس مشاركتها في مسلسل "ليالي الحلمية"، مؤكدة أنها كانت تهتم دائمًا بتقديم الشخصية بأفضل صورة ممكنة، دون أن يشغلها حجم الأجر أو المقابل المادي، مشيرة إلى أنها كانت تتحمل في أحيان كثيرة تكلفة ملابس الشخصية والإكسسوارات الخاصة بها، على عكس ما يحدث حاليًا.

وقالت صفية العمري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، إنها كانت تنافس نجمات جيلها على الأدوار المهمة، وكان تركيزها الأكبر ينصب على نجاح العمل وجودة الشخصية التي تقدمها، لافتة إلى أن ملابس شخصيتها في مسلسل "ليالي الحلمية" كانت من بين الأمور التي أولتها اهتمامًا كبيرًا.



وروت صفية العمري موقفًا جمعها بالفنان الراحل صلاح السعدني أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "ليالي الحلمية"، مؤكدة أنه صفعها مرتين على وجهها خلال التصوير، رغم أن الاتفاق بينهما كان مختلفًا.

وأضافت صفية العمري: "صلاح السعدني اندمج مع الشخصية وصفعني مرتين بجد، ولحد النهارده حاسة بأصابعه على وشي، وبعدها وقعت على الأرض ووقعت عليّا الفازة".

وأشارت إلى أنها تمالكت نفسها سريعًا ونهضت لاستكمال التصوير، موضحة أن "الفازة" كانت قطعة ديكور، وكان من الصعب توفير بديل لها، لذلك حرصت على استكمال المشهد دون تعطيل التصوير.