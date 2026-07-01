الإسكان: توسع مستمر في مدن الجيل الرابع وطرح أراضٍ جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة، بقيادة الوزيرة، تواصل تنفيذ خطط التنمية والتوسع في مشروعات الإسكان، إلى جانب استكمال إنشاء مدن الجيل الرابع التي تستهدف توفير فرص العمل وتقديم مختلف الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”"، أن هناك إقبالًا كبيرًا على المدن الجديدة التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما يدفع الدولة إلى مواصلة التوسع في إنشاء مدن عمرانية جديدة تلبي احتياجات النمو السكاني وتدعم جهود التنمية.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لافتًا إلى أنها نفذت خلال الفترة الماضية ما يقرب من مليوني وحدة سكنية بمختلف الفئات، ضمن جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين.

تنفيذ مشروعات إسكان متنوعة

وتابع أن الهيئة توسعت أيضًا في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث طرحت 18 قطعة أرض في عدد من المدن الجديدة لتنفيذ مشروعات إسكان متنوعة، في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة معدلات التنمية العمرانية.