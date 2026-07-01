كنا في عزلة.. وزير الخارجية يكشف كيف تغير وضع مصر على الساحة الدولية

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن هناك تغيرا كبيرا للغاية حدث في السياسية الخارجية المصرية، وذلك عند مقارنة الوضع في عام 2014 بالوضع الراهن.

وأضاف خلال كلمته على هامش المؤتمر فل تدشين كتاب رجل الأقدار لـ الرئيس السيسي، كنا في وضع شديد الصعوبة وانشطتنا مجمدة في الاتحاد الأفريقي.



وأوضح العالم كان ينظر إلى مصر بأنها دولة حدث بها انقلاب عسكري، متابعا: كنا نعيش في شبه عزلة في محيطها الإقليمي والدولي.

واسترسل: الآن ومنذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم نجد دولة إقليمية كبر لها دور عالمي كبير، مصر ينظر لها الآن بأنها صانع السلام، وأنها دولة إقليمية رئيسية محورية لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات إقليمية وأمنية إلا وهي متواجدة



