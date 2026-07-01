قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنا في عزلة.. وزير الخارجية يكشف كيف تغير وضع مصر على الساحة الدولية
حقوقي فلسطيني: مصر تقف سدا منيعا أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية
نيويورك تايمز: خلاف سعودي أمريكي غير مسبوق يربك حسابات الشرق الأوسط
لم تصل لتكلفة التشغيل.. السكك الحديد تعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات
البرتغالي سانتوس الأقرب لتدريب الزمالك .. مهيب عبدالهادي يكشف
بشرى للمواطنين.. خصم 50% على تذاكر مونوريل شرق النيل لمدة 3 أيام
عيار 21 يسجل 5750 جنيها.. أسعار الذهب الآن
حرارة رطبة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس الكاملة ليوم الخميس
حملة رئيس الوزراء تتسع.. العراق: ملاحقة مسئولين وبرلمانيين في أكبر تحرك ضد الفساد | تقرير
زيادة بقيمة 40 جنيها.. سعر الذهب عيار 21 في مصر الآن
رئيس السكك الحديدية: الهيئة تعرضت لعمليات تخريب ممنهجة
النائب محمد أبوالعينين: مصر رسخت مكانتها الدولية بمواقفها الثابتة ودورها في دعم استقرار المنطقة|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاهد بالفيديو.. الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيراً جديداً في قصر الاتحادية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد سبعة عشر سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية.

وجاءت أسماء السفراء كالآتي:

- السفير/ ميجيل لويس مارتين أليمان أورتياجا... سفير جمهورية البيرو.
- السفير/ جورج دى لاروش دو رونسيت بليهال... سفير جمهورية جواتيمالا.
- السفير/ سوم فيسال... سفير مملكة كمبوديا.
- السفير الشيخ/ جاسم بن عبد الرحمن محمد العبد الرحمن آل ثانى... سفير دولة قطر.
- السفير/ رِزا جنيّ... سفير جمهورية موريشيوس.
- السفير البروفيسور/ جاستس سولومون كورانتوى باريماه... سفير جمهورية غانا.
- السفير/ سامبا الحمدو بابى... سفير جمهورية مالي.
- السفير/ ويتش موركل أوبيندورا موبيا... سفير جمهورية ناميبيا.
- السفير/ كونتشورو جيري واسيسو... سفير جمهورية إندونيسيا.
- السفير/ فيليب أوبارا... سفير جمهورية الكونغو.
- السفير/ كيم وان جونغ... سفير جمهورية كوريا.
- السفيرة/ شارمين روينا كاويلى افيكيفيل... سفيرة جمهورية الفلبين.
- السفير/ أندريه سبيتيرى... سفير جمهورية مالطا.
- السفير/ بيامبادورج دونيجشيمبو... سفير منغوليا.
- السفيرة/ سوزانا أوليفيرا دى سوزا ديوغو فاش باتو... سفيرة الجمهورية البرتغالية.
- السفير/ أوليغ سيريبريان... سفير جمهورية مولدوفا.
- السفير/ خوسيه رافائل أغويرو أفيلا... سفير جمهورية الباراجواى.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسفراء الجدد المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع دولهم، ومشيرًا إلى حرص مصر على دفع وتطوير كافة جوانب علاقات التعاون الثنائي معها.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أعرب عن تمنياته للسفراء الجدد بالتوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية، مؤكدًا سيادته التزام الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم لهم، بما يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين مصر ودولهم. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي سبعة عشر سفيرًا مصر السيسي السفراء الجدد السفير محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

بالصور

أسعار فيات تيبو المستعملة في مصر

فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فيديو

4×4 تحت الصفر

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد