طالبات صغيرات حافظات لاسم النبي ﷺ كاملًا يرددنه في رحاب مسجد الحسين

في مشهد إيماني يعكس المحبة والفرح بمولد النبي ﷺ، شاركت طالبات صغيرات في فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدنا الحسين، ورددن اسم النبي محمد ﷺ كاملًا، ابتهاجًا بقدوم شهر مولده الشريف.

جاءت مشاركة الطالبات وسط أجواء روحانية شهدها الملتقى، في صورة تعكس ارتباط النشء بسيرة النبي ﷺ، وحرصهم على التعبير عن محبتهم له والتعرف على سيرته ونسبه الشريف، في إطار من الفرح بذكرى مولده ﷺ.

وينعقد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي في نسخته الثامنة بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، استمرارًا لرسالته العلمية والفكرية، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وتعزيز التواصل العلمي والثقافي.

ويأتي الملتقى انطلاقًا من دور مصر العلمي والحضاري، وحرصها على دعم الحوار بين العلماء والمفكرين من مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الفكرية والدينية، بما يسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتصحيح المفاهيم.

وتحرص وزارة الأوقاف من خلال ملتقى الفكر الإسلامي الدولي على تقديم خطاب ديني مستنير، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والعلماء والمفكرين، بما يخدم قضايا الوعي الديني والفكري، ويواكب احتياجات المجتمعات المعاصرة.