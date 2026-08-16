بصوتٍ شجي يأسر القلوب.. القارئ عبدالله عبدالموجود يتألق بابتهال «مولاي إني ببابك» من مسجد الحسين

في أجواء إيمانية مفعمة بالروحانيات، تألق القارئ عبد الله عبد الموجود في تقديم ابتهال «مولاي إني ببابك» من رحاب مسجد الحسين، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي، وسط حضور من العلماء وطلاب العلم والمشاركين في الملتقى، حيث أضفى صوته الشجي وأداؤه المميز حالة من الخشوع والتأمل على أجواء اللقاء.

وينعقد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي في نسخته الثامنة بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، استمرارًا لرسالته العلمية والفكرية، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وتعزيز التواصل العلمي والثقافي.

ويأتي الملتقى انطلاقًا من دور مصر العلمي والحضاري، وحرصها على دعم الحوار بين العلماء والمفكرين من مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الفكرية والدينية، بما يسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتصحيح المفاهيم.

وتحرص وزارة الأوقاف من خلال ملتقى الفكر الإسلامي الدولي على تقديم خطاب ديني مستنير، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والعلماء والمفكرين، بما يخدم قضايا الوعي الديني والفكري، ويواكب احتياجات المجتمعات المعاصرة.